RB Bragantino x São Paulo: confira onde assistir ao duelo do Brasileirão

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo visita o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi-Chedid, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida por Premiere e Globoplay.

O Tricolor vem de derrota na última rodada, contra o Flamengo, por 2 a 0. Com o resultado, o São Paulo amarga a 15ª colocação do Brasileiro, com 12 pontos, apenas um a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento. Para piorar, a equipe segue sem triunfar fora de casa. Até aqui, são quatro derrotas e um empate, desempenho que contribui para a má campanha na competição.

Por outro lado, o último resultado do Red Bull Bragantino no torneio é uma vitória por 2 a 1, contra o Coritnhians, também fora de casa, com um gol marcado no último lance. O time comandado por Fernando Seabra pulou para a terceira posição, com 16 unidades.