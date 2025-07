Palmeiras: Sosa é regularizado no BID e pode estrear contra Mirassol

Ramón Sosa foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira e pode estrear pelo Palmeiras contra o Mirassol. O jogador vem treinando com o elenco e deve ser relacionado por Abel Ferreira para o jogo desta quarta-feira.

Sosa vira, portanto, opção de Abel para um ataque que voltou desfalcado dos Estados Unidos. O paraguaio vem treinando desde a última sexta-feira com o restante do elenco, mas deve começar no banco de reservas. Ele atua como ponta, preferencialmente pela esquerda, mas também joga na direita.

Palmeiras e Mirassol se enfrentam a partir das 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marca o retorno de ambos os times à competição após a Copa do Mundo de Clubes.

De um lado, o Verdão é o quinto colocado, com 22 pontos, enquanto o Leão ocupa o 10° lugar, com 17.

Ele foi anunciado como primeiro reforço nesta janela de transferências, sendo o oitavo do ano. Sosa, que estava no Nottingham Forest, da Inglaterra, assinou um contrato com o Palmeiras até o meio de 2030.