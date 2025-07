Quem é Alexander Isak, atacante sueco que pode custar R$ 893 milhões ao Liverpool

O Liverpool tem interesse na contratação do atacante Alexander Isak, do Newcastle, segundo informações do "The Athletic". O clube de Anfield ainda não apresentou proposta oficial, mas já sinalizou que está disposto a negociar valores em torno de 120 milhões de libras - aproximadamente R$ 893 milhões na cotação atual.

Apesar do interesse, o Newcastle não pretende facilitar. O sueco de 25 anos tem contrato válido até junho de 2028 e, por enquanto, o clube não está disposto a abrir mão do jogador.

A busca por um 'camisa nove' para reforçar o setor ofensivo tornou-se prioridade no Liverpool após a morte repentina de Diogo Jota em um acidente de carro, no início do mês.

Isak vive grande fase no Newcastle. Desde que chegou do Real Sociedad em 2022, por cerca de 60 milhões de libras (aproximadamente R$ 446 milhões), o atacante soma 62 gols e 11 assistências em 109 partidas, além de ter conquistado a Copa da Liga Inglesa 2024/25.

No último Campeonato Inglês, foi peça-chave para a equipe terminar na quinta posição, com 66 pontos, garantindo vaga na Liga dos Campeões. Ele ficou na segunda posição do ranking de artilheiros após marcar 23 gols em 34 jogos, ficando atrás apenas de Mohamed Salah (29 gols).

Antes de atuar no futebol inglês, Isak brilhou no Real Sociedad, onde disputou 132 partidas, marcou 44 gols e venceu a Copa do Rei em 2019/20. Revelado pelo AIK, da Suécia, passou pelo Borussia Dortmund e se destacou no Willem II, da Holanda, com 14 gols em 18 jogos.

O Liverpool terá agora o desafio de convencer o Newcastle a abrir negociações por um de seus principais jogadores e, assim, encontrar o reforço ideal para a próxima temporada.