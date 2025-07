PUMA e Manchester City anunciam extensão de parceria

A empresa esportiva PUMA e o clube inglês Manchester City anunciaram uma renovação a longo prazo da parceria, que desde a temporada de 2019/2020 tem tido grande sucesso. A duração do novo vínculo entre as partes não foi divulgado, mas de acordo com veículos ingleses seria válido até 2035,

Em comunicado à imprensa, o CEO da PUMA, Arthur Hoeld, destacou o sucesso da colaboração tanto dentro e como fora de campo. "Os troféus, a vitrine perfeita para nossos produtos de alta performance e o sucesso comercial foram excepcionais".

Durante a parceria, foram muitos títulos conquistados, com destaque para a temporada 2022/23, na qual o time venceu a tríplice coroa e várias copas nacionais com o time masculino, além das conquistas da FA Cup e da League Cup pelo Manchester City Women.

A base do grupo também trouxe alguns troféus: foram quatro títulos da Premier League 2 com o Elite Development Squad (EDS), além do time sub-18 vencendo três vezes o Campeonato Inglês e duas FA Youth Cups.

Comercialmente, a dupla bateu recordes globais de vendas ao longo dos anos. "Nos unimos à PUMA com a ambição de nos desafiar e ir além das expectativas. Alcançamos isso e muito mais nas últimas seis temporadas", afirmou Ferran Soriano, CEO do grupo City. "A PUMA se integrou perfeitamente à nossa organização, e juntos vivemos momentos históricos, conectando fãs no mundo todo. Essa renovação e extensão solidifica nossa relação e aponta para um futuro ainda mais promissor."