Presidente do Grêmio comemora aquisição da Arena: "Dia histórico"

Na última sexta-feira, o empresário e pré-candidato à presidência do Grêmio, Marcelo Marques, anunciou a compra dos direitos de gestão da Arena. Nesta terça-feira, Alberto Guerra, presidente do clube, e o investidor detalharam a aquisição durante coletiva de imprensa.

No início da coletiva, o presidente do Tricolor Gaúcho ressaltou a importância da compra para a história do clube.

"Esse é um dia histórico, uma data que todos nós gremistas almejávamos muito", disse. "Nós precisamos dos torcedores para que a gente consiga alcançar nossos objetivos. Nos ajudem agora, comprem esse barulho com a gente" completou Alberto.

A NOVA FASE DA ARENA DO GRÊMIO JÁ COMEÇOU! ????

O Presidente Alberto Guerra abre a coletiva de imprensa sobre este momento único na história do Grêmio. ASSISTA AO VIVO!https://t.co/ODS7gq047l pic.twitter.com/DcFvxJMWVn ? Grêmio FBPA (@Gremio) July 15, 2025

Responsável pelo investimento total na compra da Arena, o empresário Marcelo Marques explicou ser torcedor do clube e vai doar a gestão toda ao Grêmio. Segundo Jocimar Farina, da GZH, ele pagou R$ 50 milhões para a Arena Porto-Alegrense, divididos em nove parcelas, e mais R$ 80 milhões para a Revee, que detinha dois terços da dívida pela construção do estádio.

"Eu só queria dizer que foi um prazer poder ter ajudado. E quem ajudou não foi um milionário, um bilionário que nem está falando por aí, quem ajudou foi um torcedor" disse. "A Arena será doada 100% ao Grêmio", ressaltou.

Além disso, revelou qual será a estimativa de lucro da Arena ao Tricolor.

"Pessimista, R$ 50 milhões líquidos, otimista, R$ 100 milhões, aí vai depender do torcedor", concluiu.