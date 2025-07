Portuguesa iguala maior sequência invicta em casa desde 2014

Com 100% de aproveitamento como mandante nesta Série D do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa igualou uma marca que não acontecia há 11 anos.

Desde 2014, a Lusa não emplacava seis vitórias seguidas como mandante. Na ocasião, foram cinco triunfos pelo Campeonato Paulista e um na Copa do Brasil.

"É sempre importante jogar no Canindé, com o apoio da nossa torcida. Ainda temos muita coisa pela frente, mas estamos focados em nosso objetivo", afirmou o meio-campista Marcelo Freitas.

PRÓXIMO DESAFIO ???? O próximo compromisso da Lusa é neste sábado (19), às 16h, contra o Maricá, no Estádio João Saldanha, pela 13ª rodada do Brasileirão Série D. Vamos à luta! ?? pic.twitter.com/u7AiyxPXL0 ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) July 15, 2025

Primeiro mata-mata da Série D será decidido no Canindé

Classificada para a segunda fase da Série D com dois jogos de antecedência e líder do Grupo A6, a Portuguesa já sabe que decidirá o primeiro mata-mata da competição jogando no Canindé.

Isso porque a Lusa garantiu matematicamente pelo menos a segunda colocação da chave. Com 24 pontos e faltando duas rodadas, a Rubro Verde abriu quatro pontos de vantagem sobre o Rio Branco-ES.

A Lusa volta a campo no próximo sábado (19), contra o Maricá, fora de casa. Já o próximo jogo em casa acontece no dia 26, contra o Boavista-RJ.