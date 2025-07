Pedro não é relacionado de novo e fica fora do Flamengo contra o Santos

Do UOL, no Rio de Janeiro

O atacante Pedro, do Flamengo, está fora da lista de relacionados pelo segundo jogo consecutivo.

O jogador não fará parte da viagem para enfrentar o Santos, pelo Brasileirão, amanhã.

O técnico Filipe Luís definiu a lista de relacionados depois do treino de hoje, e mais uma vez o atacante ficou fora.

Michael é outro que está fora da partida, mas por um problema no tornozelo esquerdo.

A delegação do Flamengo viaja a São Paulo às 16h15. Depois, vai de Guarulhos a Santos, porque o duelo é na Vila Belmiro.

Sem Pedro, quais são as opções ofensivas do Flamengo? Bruno Henrique, Luiz Araújo, Cebolinha, Juninho, Shola, Plata, Matheus Gonçalves e Wallace Yan.

Crítica aos treinos

A crítica do técnico do Flamengo se dá ao desempenho do jogador nos treinos e a aspectos comportamentais do jogador.

Ele já tinha afastado Pedro da relação contra o São Paulo e não poupou críticas a Pedro na entrevista coletiva após a partida de sábado.

Um dos argumentos foi o de que Pedro teve o pior desempenho físico, segundo os dados colhidos via GPS.

Desde então, o Flamengo fez dois treinos: ontem e hoje.

Antes da atividade passada, Pedro se reuniu com os jogadores, mas sem a presença de Filipe Luís.

O atacante explicou por que treinou mal nos últimos dias — alegou incômodo com vazamento de mensagens de um membro do departamento de futebol dizendo que o venderia por 15 milhões de euros — e criticou publicamente o tom da fala do técnico.

Nenhum dos lados entendeu que deveria pedir desculpas.

Atualização do DM

ALEX SANDRO - Com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, segue planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo.

AYRTON LUCAS - Segue acompanhado pelo Departamento Médico do Flamengo por conta da ferida sofrida no duelo contra o São Paulo.

ERICK PULGAR - Segue em recuperação da cirurgia no quinto metatarso do pé direito. Realizará o último exame no Chile com o médico responsável pelo procedimento antes de retornar ao Brasil.

MICHAEL - Com dores no tornozelo esquerdo, jogador ficará no Rio de Janeiro para realizar tratamento no local com o Departamento Médico do Flamengo.