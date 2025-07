Pedro e Flamengo ainda não baixam a guarda em novo momento crítico

Do UOL, no Rio de Janeiro

Pedro já levou um soco. Agora, o golpe das palavras de Filipe Luís é a causa do momento mais crítico na relação com o Flamengo desde a agressão do preparador físico da comissão de Sampaoli, dois anos atrás.

O tom da manifestação de Pedro depois da coletiva de Filipe Luís não indica que ele baixou a guarda. Nada de desculpas.

Filipe também não fez movimentos desde a coletiva, apesar de Pedro dizer publicamente que se sentiu ofendido.

O Flamengo e o atacante não têm uma relação completamente estável. Desde 2020, quando ele chegou — inicialmente emprestado da Fiorentina —, foram altos e baixos. Mágoas de portes diferentes que desaguam no embate atual entre o camisa 9 e o técnico.

Alvo público pelo baixo rendimento nos treinos e também por "deboche", o atacante rebateu a maneira com a qual o chefe se expressou. Classificou como "acima do tom e desrespeitosa". Nos bastidores, viu como agressiva.

Por mais que tenha reconhecido que o desempenho nos treinos caiu, o atacante ponderou que se sentiu "desvalorizado e exposto" quando um membro do departamento de futebol disse ao colunista do UOL Mauro Cezar Pereira de que ele seria negociado se o clube recebesse uma proposta de 15 milhões de euros.

Esse assunto já tinha sido motivo de uma conversa entre Filipe e Pedro na semana anterior. O técnico disse que contava com o atacante e que ele seria importante no ano. Só que a semana de treinos de Pedro irritou Filipe Luís.

A temperatura não baixou. Hoje, acontece o último treino antes do jogo de quarta-feira, contra o Santos, pelo Brasileirão. Pedro já ficou fora contra o São Paulo, e duas atividades não devem ser suficientes para que ele volte a ser relacionado. A confirmação virá à tarde.

O Flamengo não coloca Pedro na prateleira para ser vendido. E nem está disposto a aceitar qualquer valor por ele, caso os empresários do jogador de fato apareçam com alguma proposta.

Quando Pedro ficou triste

Desde a gestão passada, Pedro é visto como um jogador que tem certas reclamações — mas não necessariamente é problemático.

O UOL apurou que ele se sentiu várias vezes desprestigiado em relação a Gabigol. Só que agora o caldo entornou de vez com Filipe Luís.

Pedro queria ir aos Jogos Olímpicos, em 2021. Mas o Flamengo bateu o pé. Não liberou o jogador e até levou a situação para o STJD, conseguindo uma liminar para assegurar que ele teria condição de jogo se não fosse à seleção.

Naquela situação, Pedro ouviu um recado direto da diretoria do clube de que não seria liberado.

E foi ainda mais doloroso porque o Brasil ganhou o ouro, e Matheus Cunha, atacante da seleção sub-23, se destacou tanto que foi convocado para a principal.

Aos poucos, ele deixou aquele ressentimento de lado. Mas Rogério Ceni, por exemplo, precisou dar um puxão de orelha público quando Pedro reagiu mal a uma substituição.

Com Paulo Sousa, Pedro estava no banco, sem espaço diante da concorrência com Gabigol.

O Flamengo bateu o pé: não vendo para o Palmeiras. O time paulista até procurou a diretoria, mas ouviu uma negativa. A leitura é que o Palmeiras não faria esse movimento se não tivesse aval de Pedro.

O atacante teve que ficar. E quando Dorival Júnior assumiu, ainda em 2022, ouviu que precisava se dedicar mais aos treinamentos. Decolou naquela temporada, ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Foi convocado para a Copa. Gabigol, não.

No período com Sampaoli, em 2023, novamente perdeu espaço. Não quis aquecer contra o Atlético-MG. Aí, o preparador Pablo Fernández agrediu o jogador. Pedro chegou a faltar um dia de treino — foi multado e suspenso de um jogo.

Mas como a demissão do preparador aconteceu, o "inimigo" levou a pior.

Com Tite, um período de calmaria, até porque o time jogava em função dele. Fez um caminhão de gols: 30.

Só que a lesão no joelho, em setembro de 2024, foi mais um baque forte. Aí, por uma situação fortuita, em um treino na seleção.

Pedro até voltou antes do que muita gente imaginava. Em abril deste ano, estava novamente em campo. Fez alguns gols, mas Filipe Luís não o devolveu à condição de titular.

Pedro se viu 100% fisicamente, na parte clínica, mas não está com a parte técnica e o ritmo de jogo plenamente recuperados.

Só que perdeu o foco nos treinos. Ele mesmo reconheceu. Mas não esperava ser detonado pelo treinador, que ainda assim não quer que ele saia do time.

Alguém vai ter que engolir o orgulho para que o casamento volte aos bons momentos.