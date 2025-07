Palmeiras x Mirassol: veja informações e prováveis do jogo da 14ª rodada do Brasileirão

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Mirassol em seu primeiro compromisso depois da Copa do Mundo de Clubes. As equipes se enfrentam pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

A equipe de Abel Ferreira teve seu último compromisso no dia 4 de julho, quando acabou eliminado pelo Chelsea, nas quartas de final do Mundial. O clube se reapresentou na última sexta-feira e deu início à preparação para o duelo contra o Leão.

Para o duelo, o Palmeiras terá alguns desfalques. São eles Murilo (lesão na coxa esquerda), Giay (entorse no joelho direito), Paulinho (passará por cirurgia) e Bruno Rodrigues (transição física). Além disso, esse será o primeiro jogo do Verdão desde a saída de Estêvão, que se juntou ao Chelsea depois da Copa do Mundo de Clubes.

Piquerez e Mauricio foram desfalques na reapresentação depois de passarem por cirurgia no dente e procedimento no ombro, respectivamente. Contudo, a dupla treinou normalmente nos últimos dias e poderá reforçar a equipe, assim como Ramón Sosa, recém-contrato. Ele foi regularizado no BID e pode ficar entre os relacionados.

Gustavo Gómez, que cumpriu suspensão na 10ª rodada, a última antes da ida aos EUA, também está à disposição de Abel. Na oportunidade, o Alviverde perdeu por 1 a 0 do Cruzeiro, no Mineirão.

O Mirassol, por sua vez, não entra em campo desde o dia 1° de junho, quando venceu o Sport, por 1 a 0, no Maião, pela 11ª rodada do Brasileirão. Depois disso, o Leão teve os compromisso contra Botafogo e Fluminense, que participaram do Mundial, postergados.

A equipe do interior paulista contratou quatro jogadores, três na janela de transferências extra durante o Mundial, e outro na janela que está aberta desde a última semana. São eles o lateral esquerdo Felipe Jonatan, os atacantes Carlos Eduardo, Alesson e Francisco da Costa.

O treinador Rafael Guanaes terá a volta do volante Neto Moura, que foi desfalque na última rodada, volta após cumprir suspensão.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X MIRASSOL

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 16 de julho de 2025, quarta-feira



Hora: às 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)



VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Mauricio; Allan, Facundo Torres e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Yago Felipe; Gabriel, Negueba e Edson Carioca.



Técnico: Rafael Guanaes