Palmeiras x Mirassol: confira a parcial de ingressos vendidos para o jogo do Brasileirão no Allianz

O Palmeiras retoma a caminhada no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira em duelo contra o Mirassol, válido pela 14ª rodada. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque. A partida marca o retorno do Verdão à sua casa depois de mais de um mês. De acordo com a última parcial divulgada pelo clube, já foram vendidos 27.600 ingressos.

Para o retorno do clube ao Brasileirão, o Palmeiras manteve a política que vinha sendo adotada nos últimos jogos, com preços populares nos bilhetes. Os ingressos para o jogo contra o Mirassol custam entre R$ 40 e R$ 120 (valores inteiros. A venda geral começou na manhã da última segunda-feira.

Os torcedores ainda podem adquirir os ingressos no site www.ingressospalmeiras.com.br.

O Palmeiras disputou seu último jogo no Allianz Parque no dia 28 de maio, quando venceu o Sporting Cristal-PER, por 6 a 0, pela fase de grupos da Libertadores. Já no Brasileirão, o Verdão atuou no Allianz na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, pela 10ª rodada.

No momento, o Palmeiras é o quinto colocado da tabela do Brasileirão, com 22 pontos, cinco a menos que o líder Flamengo. O Rubro-Negro, porém, tem um jogo a mais que o Verdão.

Veja os valores dos ingressos:

Geral Norte: R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada]



Gol Norte: R$50,00 [inteira] e R$25,00 [meia-entrada]



Gol Sul: R$80,00 [inteira] e R$40,00 [meia-entrada]



Central Leste: R$100,00 [inteira] e R$50,00 [meia-entrada]



Central Oeste: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]



Superior Norte: R$75,00 [inteira] e R$37,50 [meia-entrada]



Superior Sul: R$75,00 [inteira] e R$37,50 [meia-entrada]



Superior Leste: R$85,00 [inteira] e R$42,50 [meia-entrada]



Superior Oeste: R$85,00 [inteira] e R$42,50 [meia-entrada]