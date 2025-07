Palmeiras vence Chicago Stars-EUA e fica com o terceiro lugar da Teal Rising Cup

A equipe feminina do Palmeiras venceu o Chicago Stars (EUA), por 1 a 0, nesta terça-feira, e ficou com o terceiro lugar da Teal Rising Cup, torneio amistoso disputado no Kansas, nos Estados Unidos. O gol foi marcado por Brena, no CPKC Stadium.

As Palestrinas voltam a campo neste domingo para dar início à disputa da The Womens's Cup, que será disputada pela primeira vez no Brasil, com sede na Arena Barueri, em Barueri (SP). O Verdão enfrenta o Pachuca, do México, às 17 horas (de Brasília), no local.

O jogo

As equipes sofreram com o forte calor no Kansas. O Palmeiras teve a primeira boa chance em chute de Soll, que obrigou a goleira Mackenzie fazer boa defesa para evitar a abertura do plcar. Depois aos 22, Brena recebeu na entrada da área, limpou e mandou perto da meta, acertando a rede pelo lado de fora

O Palmeiras só abriu o placar aos 39 minutos. Diany cruzou a bola na área e mandou na cabeça de Brena, que desviou para o fundo do gol.

O Chicago quase empatou aos 10 do segundo tempo. Ally Schlegel ganhou de Pati Maldaner e bateu cruzado de dentro da área, levando perigo à meta de Tainá. Aos 44, Ingryd Lima levou perigo em chute de dentro da área, defendido pela goleira do time de Chicago. Nos acréscimos, a goleira palmeirense salvou o que poderia ser o empate da equipe norte-americana.