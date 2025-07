Palmeiras goleia o Botafogo e se isola na liderança do Brasileirão sub-17

O Palmeiras goleou o Botafogo, por 5 a 0, na tarde desta terça-feira, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Os gols foram marcados por Juan Gabriel (duas vezes), Juan Francisco, Eduardo e Luis Pacheco, na Arena Barueri, em Barueri (SP).

Com este resultado, o Verdão se isolou na liderança da competição, com 25 pontos, abrindo quatro de vantagem para o Cruzeiro. A equipe ainda vem de nove jogos de invencibilidade. O Botafogo, por sua vez, fica com 14 pontos, na 13ª posição.

As Crias da Academia voltam a campo pelo torneio na próxima quarta-feira, em clássico contra o Santos. A bola rola às 15 horas (de Brasília). Já o Botafogo recebe o Bahia, na terça-feira, às 15 horas, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Os gols do jogo entre Palmeiras e Botafogo

O Palmeiras abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Wesley avançou pela direita e foi derrubado por Herick dentro da área. O árbitro assinalou a penalidade e, na cobrança, Juan Gabriel estufou as redes de João Vitor. As Crias da Academia ampliaram na sequência, aos 17, logo no recomeço do jogo. Wesley tocou no meio para Juan Francisco, que achou bom passe para Juan Gabriel. O camisa 11 passou no meio da defesa, invadiu a área e fez o segundo.

Aos três do segundo tempo, Juan Francisco fez mais um para o Alviverde. Wesley protagonizou boa jogada pela direita e profundidade, cruzou na área e viu a defesa afastar mal. Juan Francisco aproveitou a bola na pequena área e colocou para o fundo do gol.

Com 15 minutos no relógio, o Verdão fez o quarto. Eduardo recebeu na entrada da área, ajeitou a bola, ganhou espaço e bateu para o gol. João Vitor até chegou a encostar na bola, mas não conseguiu fazer a defesa. Não demorou muito e aos 18 minutos, o Palmeiras ampliou a vantagem. Juan Francisco escapou da marcação, avançou e tocou em Luis Pacheco, que bateu cruzado