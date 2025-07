Palmeiras fecha preparação para encarar o Mirassol ainda com desfalques; veja provável escalação

O Palmeiras encerrou na manhã desta terça-feira a preparação para o duelo com o Mirassol, que marca o retorno da equipe ao Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do torneio nacional.

Na Academia de Futebol, o elenco aprimorou construções de jogadas da entrada da área e em profundidade, além de cruzamentos e finalizações. Depois participou de uma atividade recreativa. O lateral esquerdo Piquerez e o meio-campista Mauricio treinaram normalmente e devem ser relacionados para o jogo.

Por outro lado, o lateral direito Giay e o zagueiro Murilo seguem como baixa. O primeiro, que se recupera de entorse no joelho direito, cumpriu cronograma interno e também no gramado com a fisioterapia. Já Murilo, tratando de lesão na coxa esquerda, realizou tratamento no centro de excelência com o Núcleo de Saúde e Performance.

Além deles, o atacante Bruno Rodrigues, que está em fase final de tratamento depois de passar por duas cirurgias no joelho, também deve seguir fora. O atleta deve, em breve, ficar à disposição de Abel Ferreira para reforçar o ataque. Ramón Sosa ainda aguarda sua regularização no BID da CBF. Enquanto isso, Paulinho, que passará por cirurgia na canela direita, é outro desfalque certo.

A provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Mauricio; Allan, Facundo Torres e Vitor Roque.

O Palmeiras é o quinto colocado no Brasileirão, com 22 pontos, cinco a menos que o líder Flamengo. A equipe Alviverde disputou 11 rodadas até o momento tendo pendentes compromissos contra Juventude e Santos.