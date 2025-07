Palmeiras corre para regularizar reforço que foi 'seduzido' até na seleção

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Palmeiras corre para regularizar Ramón Sosa, atacante paraguaio que estava no Nottingham Forest, para o jogo contra o Mirassol, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Brasileirão, na quarta-feira, às 19h (de Brasília).

O que aconteceu

O Alviverde ainda aguarda a regularização no BID da CBF para que Sosa possa fazer a sua estreia. O jogador foi apresentado no início da semana na Academia de Futebol e já fez até treino no Allianz.

Sosa fez todos os treinos da semana com o grupo e, com a documentação regularizada, pode ser escalado por Abel Ferreira. O jogador fez uma pré-temporada particular enquanto o Palmeiras disputava o Mundial de Clubes.

O paraguaio afirmou que foi muito bem recebido pelos companheiros e revelou que outros palmeirenses já o "seduziam" há algum tempo sobre uma transferência

Eu conversei muito com o Gustavo Gómez na seleção. Ele falava maravilhas do clube. Eu também conheço o Palmeiras, vários jogadores passaram aqui que eu gostava. E o Gómez é um exemplo como pessoa e jogador. Também conhecia o Flaco, ele sempre dizia 'vem para o Palmeiras, vem para o Palmeiras'. Ele conseguiu, estou aqui agora. Sosa, em sua apresentação na Academia de Futebol

Ramón Sosa foi apresentado como novo reforço do Palmeiras Imagem: Flavio Latif/UOL

Gustavo Gómez conhece Sosa da seleção paraguaia. O jovem de 25 anos disse que o capitão é um exemplo de homem e jogador na sua carreira.

Já a relação com Flaco López vem do futebol argentino. Eles se enfrentaram em 2022 quando Flaco jogava no Lanús e Sosa no Gimnasia.

Sosa é um atacante de beirada de campo que tem como preferência o lado esquerdo. Ele é um jogador que gosta do drible e chega para ser o substituto de Estêvão e Paulinho, que não atua mais em 2025.