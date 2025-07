Palmeiras apresenta déficit em maio, mas tem superávit no ano acima do previsto; veja detalhes

O Palmeiras divulgou na noite da última segunda-feira o balancete financeiro do mês de maio. De acordo com o documento, o clube apresentou um déficit de R$ 12,216 milhões. O clube já esperava o saldo negativo no quinto mês do ano, mas previa um déficit menor, de R$ 6,839 milhões.

Apesar disso, o clube segue com um superávit no ano, com uma receita acumulada de R$ 69,517. O orçamento previa um déficit de R$ 40.225 milhões no período. Em maio, o clube arrecadou R$ 90.409 milhões, superando os R$ 74.398 milhões do orçamento inicial.

Balancete do acumulado até maio de 2025 (Foto: Reprodução/Palmeiras)

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Mirassol, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Brasileirão.