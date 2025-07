Organizada do Corinthians vai ao CT e tem conversa com elenco, Dorival e Fabinho

Líderes da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, se dirigiram ao CT Dr. Joaquim Grava nesta terça-feira e tiveram uma conversa com o elenco, o executivo de futebol Fabinho Soldado e o técnico Dorival Júnior.

O encontrou ocorreu dentro do centro de treinamento, antes dos jogadores entrarem no ônibus que leva a delegação para o Aeroporto de Guarulhos. Nesta quarta-feira, a equipe enfrenta o Ceará, na Arena Castelão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A entrada dos uniformizados ao CT foi flagrada pelo Meu Timão.

Torcedores do Corinthians estão incomodados com o rendimento da equipe. No último domingo, após um mês longe dos gramados, o time foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 2 a 1, em plena Neo Química Arena. Após o jogo, os atletas foram vaiados e ouviram protestos das arquibancadas.

Apesar da insatisfação, os relatos são de que a cobrança da Gaviões teve clima pacífico.

O duelo entre Corinthians e Ceará está marcado para as 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira. Com a derrota para o Bragantino, o time de Dorival Júnior caiu para o 11º lugar da tabela do Brasileirão, com 16 pontos.