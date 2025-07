Onde vai passar Bahia x América de Cali? Como assistir ao vivo com imagens

Bahia e América de Cali entram em campo hoje, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Bahia caiu na Libertadores e busca novo rumo na Sul-Americana. O time foi terceiro no Grupo F, atrás de Internacional e Atlético Nacional.

A equipe de Rogério Ceni vive boa fase. O Bahia venceu os últimos quatro jogos; no fim de semana, bateu o Atlético-MG por 2 a 1, em duelo válido pelo Brasileirão.

América de Cali terminou em segundo no Grupo C e eliminou o Corinthians. A equipe colombiana somou oito pontos e luta por um lugar nas oitavas de final do torneio.

Bahia x América de Cali -- Copa Sul-Americana