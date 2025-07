Nyeme deve voltar à seleção de vôlei no Mundial após gravidez; Carol e Natinha continuam fora

A seleção brasileira feminina de vôlei deve ter um retorno importante no Mundial da Tailândia, daqui pouco mais de um mês. O técnico José Roberto Guimarães enviou os 25 nomes da lista prévia para a competição com a volta da líbero Nyeme, que se afastou da esquadra nacional para concretizar o sonho de ser mãe. Em contrapartida, Carol e Natinha são ausências confirmadas após pedirem um tempo da seleção para cuidados físicos e mentais, respectivamente.

Afastada desde 2024, quando anunciou que se afastaria das quadras para realizar o sonho da maternidade, Nyeme voltará três meses após ser mãe de Antonella. A concorrência de vaga de líbero para o Mundial é com Laís, Kika e Marcelle e a experiência pesa a favor da medalhista de bronze nos Jogos de Paris-2024 e vice-campeã do Mundial passado.

Restando 38 dias para a abertura do Mundial, a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) divulgou as listas prévias enviadas pelos treinadores. Cada comandante inscreveu 25 nomes, mas apenas 14 jogadoras serão utilizadas na Tailândia.

A competição agendada entre 22 de agosto e 7 de setembro nas cidades de Bangkok (receberá todo o mata-mata a partir das oitavas de final), Chiang Mai, Nakhon Ratchamise e Phuket contará com 32 seleções de todo o planeta e o Brasil figura no Grupo c, ao lado de Grécia, França e Porto Rico.

O regulamento é simples. Os times jogam entre si nas chaves e os dois melhores avançam às oitavas de final. Os mata-matas serão em jogo único. Ao Brasil, subir no topo do pódio será desencantar após quatro pratas, a última na edição passada, em 2022, quando perdeu a decisão para a Sérvia, que defendia o título, por 3 a 0 - o País ainda soma um bronze.

Além da inscrição de Nyeme, o nome de Ana Cristina aparece entre as ponteiras. A jogador sofreu uma le~soa no joelho na Liga das Nações e faz tratamento para tentar ficar à disposição de Zé Roberto

CONFIRA AS 25 INSCRITAS PARA O MUNDIAL:

Centrais - Diana, Julia Kudiess, Lana, Lorena, Luzia e Valquíria

Levantadoras - Giovana, Kenya, Macris e Roberta

Líberos - Kika, Laís, Marcelle e Nyeme

Opostas - Jheovana, Kisy, Rosamaria, Sabrina e Tainara

Ponteiras - Aline Segato, Ana Cristian, Gabi, Helena, Julia Bergmann e Maiara