No boxe! Vitor Belfort e Wanderlei Silva protagonizam revanche em setembro

Um clássico do MMA brasileiro ganhará um novo capítulo, agora dentro de um ringue de boxe. Vitor Belfort e Wanderlei Silva, dois dos maiores nomes da história das artes marciais mistas, têm duelo confirmado como atração principal do Spaten Fight Night 2, evento marcado para o dia 27 de setembro, em São Paulo. A informação foi dada em primeira mão pelo portal 'MMA Fighting'.

A revanche acontece mais de 25 anos após o primeiro encontro entre os dois, em 1998, também na capital paulista. Na ocasião, sob regras do MMA, Belfort venceu por nocaute em apenas 44 segundos. Após o confronto, ambos deixaram o UFC e migraram para o PRIDE, organização japonesa onde Wanderlei alcançou o estrelato. Anos depois, no entanto, os dois retornaram ao octógono.

Desde então, o confronto entre os brasileiros ganhou contornos de rivalidade histórica. Em 2012, eles chegaram a ser escalados para uma revanche no UFC 147, após treinarem equipes adversárias na primeira temporada do reality show The Ultimate Fighter Brasil. No entanto, uma fratura na mão tirou Belfort da luta. Wanderlei acabou derrotado por Rich Franklin, substituto de última hora, em uma das lutas mais comentadas daquele evento.

Veteranos

Agora, o 'Fenômeno' e o 'Cachorro Louco', aos 48 e 49 anos, respectivamente, e ambos membros do Hall da Fama do UFC, voltarão a se enfrentar - desta vez, nas regras do boxe. Será a estreia de Wanderlei na modalidade, enquanto Belfort já soma duas vitórias expressivas, contra Evander Holyfield (2021) e Ronaldo Jacaré (2023), em apresentações anteriores.

A organização do evento foi procurada pela equipe de reportagem da Ag Fight e não confirmou a informação.

