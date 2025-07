Max Holloway minimiza trajetória de Ilia Topuria rumo ao topo do UFC

A trajetória de Ilia Topuria rumo ao estrelato no UFC tem sido exaltada como uma das mais impressionantes da história, principalmente pelo trio de vitórias mais recente do georgiano radicado na Espanha, que inclui triunfos sobre Alexander Volkanovski, Max Holloway e Charles 'Do Bronx' Oliveira, todos em disputas por título. Mas há quem questione o real legado do ex-campeão dos penas (66 kg) e atual detentor do cinturão peso-leve (70 kg) do Ultimate, como parece ser o caso de Max Holloway.

Um dos três ícones do MMA derrotados em sequência por Ilia, o lutador havaiano - em entrevista à 'CBS Sports' - tratou de minimizar o feito do rival no octógono mais famoso do mundo. Isso porque, na opinião do ex-campeão peso-pena (66 kg) do UFC, Topuria não os enfrentou nos melhores momentos de suas respectivas carreiras - o que, para Holloway, deveria ser levado em consideração ao analisar a trajetória do georgiano.

"Sim, ele venceu os nomes, e você não pode negar isso. Mas aí quando você olha para aquela luta com Volkanovski, Volk estava vindo daquilo (derrota por nocaute para Islam Makhachev). É meio louco. Mas as pessoas só olham o nome. Elas não olham para o histórico. Elas só falam: 'Ah, Alex era o campeão'. E depois eu e Charles (Do Bronx). Charles estava com uma sequência de uma vitória. No fim das contas, são só momentos e são apenas nomes. São alguns dos maiores nomes da história, com certeza, que ele venceu. Mas o cara está fazendo o que ele deveria fazer. O UFC está enfileirando pessoas para ele, e ele está nocauteando eles. Então, parabéns para ele", ponderou Max.

Tricampeonato para consolidar?

Mesmo já alçado ao posto de uma das superestrelas do MMA mundial na atualidade, Ilia Topuria possui planos ainda mais ambiciosos para sua carreira, até mesmo para consolidar ainda mais seu nome no panteão dos grandes do esporte e não deixar mais dúvidas sobre seus feitos. Um dos desejos do georgiano, por sinal, seria a conquista de um inédito tricampeonato no UFC.

Depois de chegar ao topo do peso-pena e do peso-leve, este último no qual ainda detém o cinturão da categoria, Topuria mira um terceiro título no UFC, desta vez na divisão dos meio-médios (77 kg), de preferência em uma disputa contra Islam Makhachev, que recentemente abdicou da cinta até 70 kg para buscar a glória na categoria até 77 kg do Ultimate. A superluta, que antes era encarada com cautela pela alta cúpula da companhia, agora parece já estar no radar de Dana White.

