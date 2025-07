Mattos: Dorival não deu jeito, e Corinthians não pode repetir gastança

A chegada de Dorival Jr. não surtiu o efeito imediato esperado, e o Corinthians não pode repetir nesta janela de transferências a gastança que o ajudou a escapar do rebaixamento em 2024, destacou o colunista Rodrigo Mattos no UOL News Esporte desta terça (15).

A gente sempre espera do Dorival nesse início que ele dê uma ajeitada no time e melhore imediatamente o que estava posto. Não é o que a gente viu até agora — ele não conseguiu dar um padrão para o Corinthians.

O Dorival não conseguiu achar aquele padrão rápido que ele costumava achar. É curioso que o Corinthians repete a sequência de resultados do ano passado, quando estava ameaçado de rebaixamento e decidiu gastar mesmo não tendo dinheiro. Contratou o Memphis Depay e um elenco de novo inteiro.

Passou-se um ano, o clube viveu uma ilusão de que aquele gasto a mais tinha resolvido e agora o clube está batendo no muro financeiro e também aquilo se esgotou. Inclusive, o Memphis hoje está em questionamento, e não como o salvador como na sequência de vitórias do ano passado.

Rodrigo Mattos

No retorno do Brasileirão, o Corinthians perdeu em casa para o RB Bragantino e caiu para a 11ª colocação, com 16 pontos.

Antes disso, vinha de três empates, igualando a pior sequência de resultados desde julho de 2024.

Segundo o colunista, o Timão repete o ciclo do Brasileirão passado, mas com uma limitação financeira ainda maior.

Você tem um elenco mais caro, mais qualificado também, mas voltou ao mesmo ciclo anterior. Chega uma hora que você volta a enfrentar os mesmos problemas que enfrentou anteriormente.

É o que está acontecendo com o Corinthians -- está voltando ao ciclo de antes da chegada do Memphis e daquela janela inteira. Tem um elenco mais qualificado, só que não consegue pagar por ele.

Rodrigo Mattos

O Corinthians tem a chance de interromper a série de quatro jogos sem vitória no Brasileiro contra o Ceará, no Castelão, na quarta (16), às 19h30 (de Brasília), pela 14ª rodada.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra