Mattos: Brasil precisa mais de jeito de Filipe Luís do que de Dorival

A maneira com que Filipe Luís conduz a situação com Pedro no Flamengo é uma mudança de paradigma para o clube e até para os treinadores brasileiros, opinou Rodrigo Mattos, no Cartão Vermelho.

Na opinião do colunista, Dorival Júnior é o contraponto do técnico flamenguista, já que, em contexto parecido no Corinthians, tratando Memphis Depay, adotou um tom conciliatório - o que é a regra no país.

Ano passado, a gente cobrava que o Flamengo fosse profissional. [...] Vem um técnico duro, que cobra profissionalismo e dá uma entrevista que a gente pode discutir os termos, mas que cria um paradigma, traça um risco no chão dizendo: 'vai ter que se comportar desse jeito se quiser jogar'. E a gente discute se ele subiu o tom. Eu acho que ele está correto e que tem que colocar esse tipo de parâmetro dentro do time já que ele quer que todo mundo corra.

E o Dorival é o exemplo do que sempre foi feito no futebol brasileiro, que é o tratamento de conciliação. O Brasil é um país conciliador. Não estão querendo anistia para golpista? Acontecem problemas e o país tenta não resolver com medidas duras. Acho que o Brasil precisa mais de um pragmatismo britânico, anglo-saxão, de tratar as coisas de uma forma mais direta.

Rodrigo Mattos

