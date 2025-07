Marretinha e Ronda entram no ranking após vitórias no UFC Nashville

A mais nova atualização dos rankings do Ultimate já está no ar, e dois brasileiros têm muito o que comemorar. Depois de vencerem seus duelos no UFC Nashville, no último sábado (12), Gabriel Bonfim, o 'Marretinha', e Eduarda Moura, a 'Ronda', entraram no top 15 de suas respectivas categorias.

O meio-médio (77 kg) da equipe 'Bonfim Brothers' superou o veterano Stephen 'Wonderboy' Thompson no 'co-main event' do UFC Nashville. A vitória por decisão dividida dos juízes após um equilibrado combate foi o suficiente para que Gabriel Marretinha conquistasse uma vaga no ranking até 77 kg da liga, onde agora ocupa a 14ª colocação.

Já Eduarda Ronda derrotou a experiente Lauren Murphy, também por pontos, no card preliminar do show. Assim, com o resultado positivo, seu segundo desde que migrou para o peso-mosca (57 kg), e a saída da compatriota Viviane Araújo, que se despediu da organização após seis temporadas, a sergipana entrou para o seleto grupo das 15 melhores da categoria, fechando a tabela de classificação no 15º lugar.

Pedido atendido

Curiosamente, outro destaque brasileiro no card do UFC Nashville, o carioca Valter Walker, não foi alçado ao ranking de sua divisão, apesar de ter conquistado sua terceira vitória por finalização consecutiva no último sábado, ao superar Kennedy Nzechukwu. A falta de uma promoção dentro da categoria dos pesos-pesados, no entanto, parece agradar o gigante, que já havia pedido para não entrar no top 15 por enquanto.

Por outro lado, o também brasileiro Tallison Teixeira perdeu uma posição no ranking dos pesados e agora ocupa o 14º lugar na lista. A queda de 'Xicão' se justifica pela derrota sofrida por ele no último sábado, para Derrick Lewis, na luta principal do UFC Nashville.

