Marcelo Melo e Rafael Matos avançam para as quartas de final no ATP 250 de Bastad

Nesta terça-feira (15), Marcelo Melo e Rafael Matos venceram o jogo de estreia no torneio ATP 250 de Bastad, na Suécia. A parceria brasileira superou a dupla formada por Cleeve Harper (Canadá) e Ryan Seggerman (Estados Unidos) por 2 sets a 0, com duplo 7/5. O jogo teve duração total de 1 hora e 26 minutos.

Na próxima rodada, Melo e Matos vão enfrentar os cabeças de chave número 1 do torneio: o argentino Guido Andreozzi e o holandês Sander Arends. O jogo está previsto para acontecer nessa quinta-feira (17), ainda sem horário definido.

Da grama diretamente para o saibro, Marcelo Melo comentou sobre o jogo: "Fizemos uma estreia hoje aqui em Bastad com condições, logicamente, bem diferentes de Wimbledon. É muito mais lento, jogando no saibro. Mas, acho que foi bem positiva. Para entrar no ritmo. Eles vinham de uma final de um Challenger, estavam com confiança. E conseguimos jogar bem, nos momentos importantes, para passar para a próxima rodada. Então, aproveitar agora, quem sabe, jogar melhor ainda na segunda rodada para continuar avançando no torneio".

Parceria Melo e Matos

Essa é a segunda temporada de parceria entre os brasileiros. Desde o início da dupla, em 2024, os dois conquistaram alguns títulos ATP, como o ATP 500 do Rio de Janeiro (saibro), no começo desse ano, e o ATP 250 de Stuttgart (grama), na Alemanha, em junho do no ano passado. Os brasileiros também foram vice-campeões do ATP 500 de Washington (quadra dura) nos EUA, em agosto de 2024, e no ATP 250 de Buenos Aires (saibro), em fevereiro de 2025. No começo desse mês, a dupla alcançou as quartas de final de Wimbledon, o torneio de grama mais tradicional do calendário.