São Paulo fecha preparação, e Crespo tem 2 retornos e 1 desfalque contra o Bragantino

O São Paulo encerrou hoje sua preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino, e com uma novidade: Lucas Ferreira. As equipes duelam amanhã, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Cicero De Souza Marques, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Desfalque contra o Flamengo por conta de dores no quadril, o atacante Lucas Ferreira está recuperado, participou de todas as atividades com o elenco e, assim, volta a reforçar o time de Hernán Crespo. Além dele, Luciano, que cumpriu suspensão contra o time carioca, está liberado para compor o elenco novamente.

Por outro lado, Crespo segue sem poder contar com Lucas Moura. O meio-campista, que vem de lesão no joelho, ainda não está 100% pronto recuperado.

Com isso, a provável escalação do Tricolor para duelo é: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Oscar, Alisson, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.

Os jogadores iniciaram o treino com exercícios de coordenação para aquecer. Em seguida, Crespo comandou um trabalho tático, tanto defensivo quanto ofensivo.

Além disso, o técnico argentino também exigiu um treino de bolas paradas e um trabalho de enfrentamento entre duas equipes em espaço reduzido.

O São Paulo se encontra em situação delicada na tabela e, assim, precisa dar uma resposta ao seu torcedor. O Tricolor é o 15º, com 12 pontos, apenas um a mais em relação ao Juventude, primeiro time da zona de rebaixamento.