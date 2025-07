Justiça anula cobrança de R$ 298 milhões em impostos ao Corinthians

Do UOL, em São Paulo

A Justiça de São Paulo anulou a cobrança de R$ 298,3 milhões em ISS (Imposto Sobre Serviços) contra o Corinthians.

O que aconteceu

A decisão foi proferida pela Vara da Fazenda Pública e considerou que diversas receitas do clube, como patrocínios, royalties, direitos de imagem, mídia estática e locações de espaços, não configuram prestação de serviços e, portanto, não geram obrigação de recolher o tributo. A informação foi publicada primeiro pelo ge e confirmada pelo UOL.

A sentença destacou que a cessão de uso de marca, a locação de espaços e a venda de publicidade estática não representam um "fazer" exigido pela definição legal de prestação de serviço, o que torna a cobrança inconstitucional.

Além disso, o clube já havia firmado acordo com a Prefeitura para quitar outros autos de infração, no valor de R$ 87,7 milhões, que foram retirados da disputa judicial. Com a nova decisão, o Corinthians se livra da maior parte da dívida em discussão, o que representa alívio significativo em meio a um cenário de pressão financeira. A decisão ainda está sujeita a recurso.