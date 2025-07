Del Valle engole Vasco após expulsão, goleia e encaminha vaga na Sula

O Independiente Del Valle engoliu um Vasco que atuou por 80 minutos com um jogador a menos, goleou por 4 a 0 e encaminhou a vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. A partida, disputada hoje na altitude de Quito, foi válida pela ida dos playoffs do torneio continental.

Carabajal, Mercado (duas vezes) e Spinelli marcaram para os donos da casa, que aproveitaram a expulsão de Piton no início do 1º tempo para encurralar a equipe de Fernando Diniz com uma overdose de cruzamentos para a área.

Os times voltam a jogar na próxima terça, a partir das 21h30 (de Brasília), em São Januário. O Vasco precisa de um milagre para reverter o placar agregado e seguir na competição, encarando o Mushuc Runa, do Equador, na próxima fase.

Como foi o jogo

O 1º tempo vascaíno foi comprometido pela expulsão precoce de Lucas Piton, que acertou o tornozelo de Guagua e tomou o vermelho aos 11 minutos. Com um homem a menos, os brasileiros foram acuados pela blitz aérea equatoriana e acabaram vazados nos acréscimos.

Na etapa final, o Del Valle marcou duas vezes em dois minutos diante de um adversário que voltou com três zagueiros. Atordoado e sem força para reagir diante da altitude, do largo placar e da desvantagem numérica em campo, os visitantes continuaram sendo pressionados e tomaram mais um até o apito final — Cazares ainda viu Léo Jardim defender um pênalti nos acréscimos.

Gols e destaques

Piton é expulso cedo demais. O Vasco até começou o duelo encurralado diante de um intenso adversário, mas conseguiu se recuperar rapidamente e assustou tanto com GB quanto com Rayan, que pararam em Villar. O problema, no entanto, ocorreu quando Piton acertou as travas da chuteira no tornozelo de Guagua. O árbitro chegou a dar amarelo ao lateral, mas foi ao VAR, mudou de ideia e expulsou o brasileiro.

Piton foi expulso nos minutos iniciais de Del Valle x Vasco Imagem: Rodrigo BUENDIA / AFP

Diniz mexe, e Del Valle pressiona. O cartão vermelho destruiu os planos de Fernando Diniz, que precisou sacar GB para preencher a lateral com Victor Luis. Assim que a bola rolou, os equatorianos voltaram a incomodar os cariocas: primeiro, Briones experimentou de longe e obrigou Léo Jardim a fazer linda defesa, enquanto Carabajal, logo depois, mandou para fora.

Léo Jardim faz milagre. O Del Valle teve duas chances de ouro consecutivas para abrir o placar, mas parou na trave e em um gigante goleiro. O perigo começou quando Spinelli recebeu cruzamento de Cortez e cabeceou no travessão do Vasco. A jogada seguiu, e em novo lançamento para a área, Ibarra finalizou, a bola desviou em Lucas Freitas e quase tirou Léo Jardim de ação — o camisa 1, no entanto, conseguiu operar um milagre e espalmou.

Mandantes insistem pelo alto e são recompensados. Os donos da casa continuaram martelando os comandados de Diniz explorando o jogo aéreo... e deu certo. Já nos acréscimos, Guagua mergulhou de peixinho e viu Léo Jardim espalmar antes de Carabajal, no rebote, empurrar para as redes: 1 a 0.

Del Valle, on fire, faz dois gols em dois minutos. Os equatorianos voltaram dos vestiários elétricos diante de um Vasco que retornou com Maurício Lemos no lugar de Nuno Moreira para formar um trio na zaga. Não deu certo: o Del Valle fez dois gols em dois minutos. O 2 a 0 saiu com Mercado, que aproveitou toque de cabeça de Spinelli, dominou no peito e, com muita categoria, superou Léo Jardim. Já o terceiro foi marcado praticamente no lance seguinte — e justamente com Spinelli, que recebeu cruzamento rasteiro da esquerda e, no meio dos zagueiros, tocou para o fundo do gol: 3 a 0.

Mercado, do Del Valle, celebra gol sobre o Vasco em confronto da Sul-Americana Imagem: Rodrigo BUENDIA / AFP

Lembra deles? Cazares e Jhegson Méndez entram. O ex-meia do Corinthians e o ex-volante do São Paulo foram acionados na parte final do confronto em Quito por Javier Rabanal. Cazares entrou no lugar de um inspirado Guagua, enquanto Méndez substituiu Alcívar, que já tinha cartão amarelo.

Lá vêm eles de novo... Comandando todas as ações do jogo diante de um rival completamente entregue, o Del Valle ampliou aos 36 minutos — e de novo com Mercado. O meia aproveitou bola que bateu nas costas de Maurício Lemos e, com total liberdade, estufou as redes de Léo Jardim. Ainda deu tempo de Cazares parar em Léo Jardim em cobrança de pênalti.

FICHA TÉCNICA

INDEPENDIENTE DEL VALLE 4x0 VASCO

Data e horário: 15 de julho, às 21h30 (de Brasília)

Competição: ida dos playoffs das oitavas da Sul-Americana

Local: Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito (Equador)

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesús Sánchez (PER)

VAR: Joel Alarcón (PER)

Cartões amarelos: Alcívar (IDV); Hugo Moura (VAS)

Cartões vermelhos: Piton (VAS)

Gols: Carabajal (IDV), aos 47 min do 1º tempo; Mercado (IDV), aos 3 min do 2º tempo e aos 36 min do 2º tempo; Spinelli (IDV), aos 5 min do 2º tempo e aos 37 min do 2º tempo

DEL VALLE: Villar; Fernández, Carabajal, Schunke e Cortez (Layan Loor); Alcívar (Jhegson Méndez), Mercado, Guagua (Cazares) e Briones (Rodríguez); Spinelli e Ibarra (Pata). Técnico: Javier Rabanal

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Garré) e GB (Victor Luis); Rayan (David), Nuno Moreira (Maurício Lemos) e Vegetti (Paulinho). Técnico: Fernando Diniz