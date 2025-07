Independiente del Valle x Vasco: horário e onde assistir ao jogo da Sul-Americana

Independiente del Valle e Vasco se enfrentam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Olímpico Atahualpa, em Quito, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Del Valle disputa a Sul-Americana após ser eliminado na fase de grupos da Libertadores. A equipe equatoriana foi a 3ª colocada no Grupo B, atrás de River Plate e Universitário.

O Vasco foi o 2º colocado do Grupo G da Sul-Americana. O Cruz-Maltino somou oito pontos, quatro a menos que o líder Lanús.

A equipe comandada por Fernando Diniz tenta virar a chave do Brasileirão para se concentrar no torneio internacional. No fim de semana, o Vasco perdeu o clássico contra o Botafogo por 2 a 0.

Independiente del Valle x Vasco -- Copa Sul-Americana 2025