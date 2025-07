Héctor Hernández perde espaço no Corinthians e fica fora até do banco contra o Bragantino

Héctor Hernández perdeu espaço no Corinthians. O espanhol, único centroavante disponível na ausência de Yuri Alberto, deixou de ser utilizado por Dorival Júnior e sequer foi ao banco de reservas no jogo contra o Red Bull Bragantino, no último domingo.

O treinador preferiu relacionar o jovem da base Gui Negão, que entrou nos acréscimos do segundo tempo. Na coletiva após a partida, Dorival afirmou que Héctor Hernández não foi relacionado por opção técnica.

"Foi uma decisão técnica, apenas isso. Os garotos estão procurando espaços, o jogo foi pesado, tive dificuldade nas alterações. Acreditávamos que poderíamos encontrar uma solução, a equipe vinha bem. Tem jogos que infelizmente você amarga resultados por ter tido e não convertido as chances criadas", disse.

Héctor chegou ao Corinthians em agosto do ano passado para, inicialmente, ser o reserva de Yuri Alberto. O atacante, porém, encarou uma alta concorrência e pouco foi utilizado pelo então treinador Ramón Díaz. O argentino preferia utilizar outros nomes na posição, como Romero e até Talles Magno.

Já no início da atual temporada, o cenário de Hernández continuou o mesmo. O espanhol recebeu poucas oportunidades e, quando entrava em campo, era quase sempre acompanhado dos demais reservas do Timão. Ou seja, ele teve pouquíssimas chances de atuar ao lado dos titulares.

Após a demissão de Ramón Díaz, o atleta ganhou uma esperança de que poderia jogar mais. A partir da contratação de Dorival Júnior, o atacante passou a ter mais oportunidades como titular do Corinthians, justamente em razão do rodízio promovido pelo treinador. Ainda assim, ele não chegou a ter as grandes atuações que alguns torcedores pareciam esperar.

Porém, Héctor Hernández pode voltar a receber uma chance na equipe do Corinthians. Isso porque os atacantes Ángel Romero e Memphis Depay estão suspensos do próximo jogo do Timão, contra o Ceará.

Na atual temporada, Hernández soma 19 partidas pelo Corinthians. O centroavante espanhol anotou dois gols e distribuiu uma assistência.

O Corinthians de Héctor Hernández já mira seu próximo jogo, válido pela 14ª rodada do Brasileirão. A equipe enfrenta o Ceará, na Arena Castelão, a partir das 19h30 (de Brasília).