Há 35 anos, Zetti fazia sua estreia com a camisa do São Paulo

Zetti não é apenas um dos melhores goleiros que já vestiram a camisa do São Paulo, como também é considerado um dos jogadores mais importantes da história do clube. Há exatos 35 anos, o arqueiro que seria multicampeão pelo Tricolor fazia sua estreia pelo time do Morumbi.

No dia 15 de julho de 1990, O São Paulo disputou um amistoso contra o Pouso Alegre, na cidade de Cambuí, em Minas Gerais. Gilmar iniciou como titular defendendo a meta da equipe, porém foi substituído por Zetti no decorrer da partida. Na ocasião, o Tricolor venceu por 1 a 0, com gol marcado por Cafu.

Zetti teve um início de carreira promissor no Palmeiras, porém sofreu uma grave lesão em 1987 e, quando se recuperou, Velloso havia assumido o posto de titular no Verdão. Depois de quase três anos encostado no clube, transferiu-se para o São Paulo, onde teve uma nova chance para brilhar.

No Tricolor, Zetti assumiu a titularidade em setembro de 1990, quando Gilmar deixou o clube. Nos anos seguintes, o goleiro conquistaria alguns dos títulos mais importantes da história do clube, eternizando seu nome no Morumbi.

Pelo São Paulo, faturou o bi da Libertadores e do Mundial nos anos de 1992 e 1993, além do Campeonato Brasileiro de 1991 e o Paulistão nas temporadas de 1991 e 1992.