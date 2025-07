Grêmio encerra preparação para enfrentar o Alianza Lima

O Grêmio realizou, nesta terça-feira, sua última sessão de treinos antes de enfrentar o Alianza Lima, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. O duelo vale vaga nas oitavas de final do torneio continental.

Fim de treino! ?? ? Lucas Uebel | Grêmio FBPA pic.twitter.com/htOHHwdpfL ? Grêmio FBPA (@Gremio) July 15, 2025

As atividades foram realizadas em Lima, na Villa Deportiva Nacional, principal complexo esportivo da Seleção Peruana e a sede da Federação Peruana de Futebol (FPF).

No início do treino, os jogadores fizeram um aquecimento, que contou com corridas e alongamentos. Em seguida, realizaram exercícios de arranque e troca de passes.

Na sequência, o elenco foi dividido em grupos e foi submetido a um trabalho de posse de bola em campo reduzido, com limites de toques.

Ao final das atividades, o técnico Mano Menezes promoveu um treino coletivo, já com os 11 atletas que devem iniciar o confronto diante dos peruanos.

O Grêmio enfrenta o Alianza Lima nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva.