Gabriel Marretinha desabafa sobre críticas de fãs brasileiros após vitória no UFC Nashville

Após conquistar uma vitória importante sobre Stephen Thompson no UFC Nashville, realizado no último sábado (12), Gabriel "Marretinha" Bonfim demonstrou insatisfação não com o resultado em si, mas com a recepção por parte da torcida - especialmente a brasileira.

O brasiliense superou o experiente norte-americano por decisão dividida, em um duelo equilibrado e marcado por vaias após o anúncio oficial. No entanto, segundo Marretinha, a reação mais frustrante veio de conterrâneos nas redes sociais.

Em entrevista exclusiva à Ag Fight, o meio-médio (77 kg) relatou que tem recebido uma enxurrada de críticas de brasileiros. Para o atleta, esse comportamento contrasta com a postura geralmente adotada quando decisões controversas favorecem lutadores dos Estados Unidos.

"Pelos americanos, não (me importo de ser vaiado). É a casa do cara. Eu fico chateado pelos brasileiros. Porque quando roubam para os americanos, dá uma puxação de saco e não falam nada. Mas quando é com a gente...", afirmou.

O atleta ainda pontuou que o confronto foi bastante equilibrado e que aceitaria sem ressalvas uma derrota clara. No entanto, lamentou a falta de apoio da torcida nacional, que, segundo ele, tem se mostrado crítica de forma exagerada e recorrente.

"A galera não está sendo patriota. É Brasil, é para um apoiar o outro ali. (...) A galera é chata, mandando toda hora a mesma coisa. Debatem entre eles mesmos nos comentários", desabafou.

Estreia no ranking

Com o triunfo, Bonfim emplacou sua terceira vitória consecutiva no Ultimate e fez seu debute no ranking da divisão dos meio-médios, assumindo a 14ª colocação. Sua única derrota na organização ocorreu em novembro de 2023, quando foi superado por Nicolas Dalby. A vitória sobre 'Wonderboy', um dos nomes mais respeitados da categoria, representou um passo importante na consolidação do brasileiro entre os principais nomes da classe.

