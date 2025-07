Fluminense anuncia o retorno de John Kennedy, herói da Libertadores 2023

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense anunciou, na noite de hoje (15), o retorno do atacante John Kennedy, autor do gol do título na Libertadores de 2023.

O que aconteceu

John Kennedy estava emprestado ao Pachuca, do México. O vínculo era válido até o fim do ano e havia uma opção de compra, motivo que fez o Tricolor desembolsar uma compensação financeira para o retorno do "cria de Xerém".

O Urso, como ficou conhecido, se apresenta ao Flu amanhã (16). Ele vai ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho para a sequência da temporada.

JK se torna mais uma opção para o setor ofensivo. Atualmente, Renato conta com Germán Cano e Everaldo para utilizar como referências no ataque.

O atacante foi anunciado pelo Pachuca em janeiro. À época, o clube mexicano pagou R$ 3 milhões pelo empréstimo com opção de compra — que tinha sido alinhada em 6 milhões de dólares (cerca de R$ 38 milhões) por 70% dos direitos do jogador.

-- Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 15, 2025

Fluminense e Pachuca tiveram conversas ainda durante a Copa do Mundo de Clubes, torneio que contou com a participação de ambos. Após o adeus do Tricolor, na semifinal, as tratativas se intensificaram.

Veja nota do Fluminense

"Fluminense e Pachuca (MEX) entraram em acordo para a antecipação do fim do vínculo de empréstimo do atacante John Kennedy. Com isso, o jogador retorna ao Tricolor para a sequência da temporada.

Autor do gol do título da Conmebol Libertadores 2023, o Moleque de Xerém se reapresentará ao Fluminense nesta quarta-feira (16/07), quando se junta ao grupo para iniciar os trabalhos sob o comando do técnico Renato Gaúcho.

Revelado pelo Fluminense, John Kennedy fez sua estreia como profissional em janeiro de 2021 e logo se tornou peça importante para o grupo. O atacante foi campeão e autor do gol do título da Conmebol Libertadores 2023 e conquistou a Conmebol Recopa 2024. Ele participou ainda dos bicampeonatos do Campeonato Carioca e da Taça Guanabara de 2022 e 2023. O jogador soma 112 partidas e 21 gols pelo clube".