Fluminense recusa proposta de R$130 milhões por Jhon Arias

O Fluminense recusou a proposta de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 130 milhões) do Wolverhampton pelo meio-campista Jhon Arias. O clube inglês, portanto, informou que fará nova oferta pelo colombiano, segundo informações do ge.

Para concluir a transferência, a negociação não envolve apenas o Fluminense e o clube inglês. O Patriotas, da Colômbia, que tem metade dos direitos econômicos do jogador, não aceitou a condição do Tricolor, que consiste em alterar a porcentagem destes direitos para ficar com o maior valor da operação.

De volta ao CT Carlos Castilho! pic.twitter.com/Rty40euFvU ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 14, 2025

Na última segunda-feira, o Fluminense se reapresentou no CT Carlos Carvalho, e Jhon Arias voltou a expressar o desejo de deixar o clube, rumo ao futebol inglês. Porém, o martelo não foi batido e o atleta segue no Tricolor das Laranjeiras até o momento.

Destaque no Mundial

Com uma ótima campanha com o Fluminense, semifinalista da competição, Arias foi muito valorizado após a Copa do Mundo de Clubes. Apesar de ter apenas um gol e uma assistência em seis jogos, o colombiano fez ótimas partidas, sendo fundamental no caminho do clube em solo norte-americano