Fluminense confirma volta antecipada de John Kennedy, que estava no Pachuca

O Fluminense anunciou oficialmente, hoje, o retorno antecipado de John Kennedy. O atacante de 23 anos, herói do título da Libertadores, estava emprestado ao Pachuca, do México, desde o início do ano, mas teve o vínculo encerrado antes do previsto.

Ele se reapresenta ao Tricolor já nesta quarta-feira, quando inicia os trabalhos com o técnico Renato Gaúcho visando a sequência da temporada.

A antecipação do retorno foi selada após um acordo entre os clubes. Embora os detalhes financeiros não tenham sido divulgados, é provável que o Fluminense tenha pago uma compensação ao time mexicano, já que o empréstimo de Kennedy inicialmente era válido até dezembro de 2025. Nos bastidores, o atacante demonstrava insatisfação no Pachuca, especialmente após a troca de comando técnico, o que também contribuiu para a negociação.

No México, John Kennedy teve um começo promissor. Marcou nove gols e deu duas assistências em 22 partidas, com destaque para os primeiros jogos do Clausura, em que balançou as redes nove vezes em 12 confrontos. No entanto, com a chegada do técnico Jaime Lozano, perdeu espaço e passou a ser opção no banco de reservas, inclusive durante o Mundial de Clubes, em que entrou apenas no segundo tempo das derrotas para o Red Bull Salzburg e o Real Madrid.

Antes mesmo do anúncio oficial, o atacante já havia sido cortado da relação para o jogo contra o Monterrey, no último domingo, o que indicava um desfecho próximo. Agora, de volta ao clube onde foi formado e ganhou notoriedade, Kennedy reencontra um Fluminense em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro e nas demais competições do segundo semestre.

Revelado em Xerém, John Kennedy estreou como profissional em janeiro de 2021 e rapidamente conquistou espaço no elenco. É autor de 21 gols e seis assistências em 112 jogos com a camisa tricolor. Além da Libertadores, foi campeão da Recopa Sul-Americana de 2024, do Campeonato Carioca (2022 e 2023) e da Taça Guanabara nos mesmos anos.