Fluminense anuncia contratação da levantadora Fabíola

Nesta terça-feira (15), o Fluminense acertou a contratação de um novo reforço para o clube, a levantadora Fabíola. A atleta já disputou os Jogos Olímpicos, na edição do Rio, em 2016, e vestiu a camisa da Seleção em outros campeonatos. Ela já teve passagens em times como Osasco, Sesi Bauru e Sesc RJ.

Em entrevista para o site oficial do Fluminense, a jogadora comentou sobre vestir a camisa tricolor. "O desejo mútuo existe há alguns anos e estou muito feliz de que o acerto se concretizou nesta temporada. As pessoas que passam pelo Fluminense sempre falam muito bem daqui, tenho boas referências e isso me empolga. Sei que é um grande clube, que representa muito em muitos esportes e estou muito feliz de estar nessa família."

Liderança em quadra

Com 42 anos, Fabíola vai ser a jogadora mais experiente do time. "Agora sou a jogadora mais experiente do time e venho para somar com todas. Também desejo aprender com quem já vive o clube há mais tempo e com as mais jovens. Busco fazer isso com muito amor, trabalho e dedicação para alcançarmos as metas traçadas para essa temporada. Cheguei ao clube um pouco antes com o desejo de me adaptar à cidade, ao dia a dia e poder começar a temporada com toda tranquilidade".