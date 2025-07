Flamengo se aproxima de acordo por Taty Castellanos

O Flamengo tem negociações avançadas para garantir a contratação do atacante Taty Castellanos. Atualmente na Lazio, o argentino já teria acordado os termos pessoais com o Rubro-Negro, restando apenas um acerto entre os clubes.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, a Lazio estaria pedindo 25 milhões de euros (R$ 162 milhões) pelo jogador. O Flamengo, por sua vez, conversa com a equipe italiana para baixar a pedida.

Revelado pela Universidad de Chile, Castellanos têm passagens pelo New York City e Granada antes de se transferir à Itália. Pela equipe norte-americana, o atacante foi campeão da MLS em 2021, quando marcou 23 gols e deu oito assistências em 36 jogos na temporada.

Já em seu período vestindo as cores do Granada, ficou lembrado por marcar quatro gols em cima do Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol. Nesta temporada, com a Lazio, o argentino anotou 14 bolas na rede e cinco assistências em 40 partidas.