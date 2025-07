Filipe tem 'casca' para impor mudança no Flamengo? Colunistas divergem

Com três títulos, apenas quatro derrotas e líder do Brasileirão pelo Flamengo, Filipe Luís tem tamanho como técnico para impor mudança de comportamento no clube?

No UOL News Esporte, os colunistas Arnaldo Ribeiro e Rodrigo Mattos divergiram sobre a questão e debateram o atrito público entre Filipe e Pedro.

Arnaldo: Filipe Luís não tem 'casca' para criar paradigma

O Filipe Luís não tem 'casca' suficiente como treinador para criar um paradigma. Ele não é o Ancelotti, não é o Guardiola, não é o Luís Enrique, que passaram por mil situações nas carreiras até chegarem a um ponto de estabelecer um paradigma nos times que eles comandam.

Ele é um iniciante, um principiante, e em todos os aspectos. Eu acho que talvez ele, refletindo sobre a forma que ele falou, talvez ele não fale desta mesma forma numa outra ocasião, ainda que queira estabelecer um paradigma de comportamento.

Arnaldo Ribeiro

Mattos: Filipe Luís tem tamanho e resultado no Flamengo

Sobre o que o Arnaldo falou, ele tem razão que o Filipe não tem tamanho ainda como técnico, mas ele tem tamanho no Flamengo. Essa é a questão: no Flamengo, ele tem tamanho.

Ele tem uma carreira de dedicação extrema dentro do clube e ele é chefe como exemplo — era o cara que corria o máximo, se doava o máximo. E tem resultado como técnico. Então, ele tem coisa pra mostrar, e a torcida está do lado dele.

Esse é o cenário. É só ver a reação à nota do Pedro -- 'vai correr'. Ele só vai se recuperar dentro do Flamengo se ele demonstrar em campo.

Rodrigo Mattos

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra