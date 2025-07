Entre tacadas e trocação: Gaethje tropeça no golfe enquanto espera chance pelo título

Enquanto aguarda uma definição sobre seu futuro no UFC, Justin Gaethje aproveitou o fim de semana para testar suas habilidades fora do octógono - mais precisamente nos campos de golfe. O ex-campeão interino dos leves (70 kg), no entanto, não teve grande desempenho em sua participação no 'American Century Championship', tradicional torneio de celebridades realizado em Lake Tahoe, Nevada (EUA).

Disputado entre sexta (12) e domingo (14), o evento reuniu nomes do esporte, do entretenimento e de influenciadores em um formato de pontuação alternativo, conhecido como 'Stableford modificado'. Gaethje figurou na parte inferior da tabela durante os três dias: finalizou a primeira rodada empatado em 56º lugar, chegou a subir para a 50ª colocação no sábado, mas encerrou o torneio novamente em 56º.

Apesar do resultado modesto, o lutador conseguiu superar algumas figuras conhecidas de outras modalidades. Nomes como Charles Barkley, Emmitt Smith, Mike Vrabel e os comediantes Ray Romano e Colin Jost foram superados pelo atleta de MMA.

Impasse incômodo

Longe dos 'greens' e 'fairways', Gaethje segue à espera de um novo desafio no Ultimate - preferencialmente, valendo o cinturão. Desde a vitória sobre Rafael Fiziev no UFC 313, em março, o americano vem reforçando sua posição como principal candidato ao título da categoria até 70 kg. Aos 36 anos, ele soma 26 triunfos e apenas cinco reveses na carreira, sendo uma das figuras mais empolgantes da divisão.

A frustração com a indefinição tem sido um tema recorrente em suas declarações públicas, especialmente diante do avanço de outros concorrentes na hierarquia da categoria. No entanto, uma declaração recente pode ter fortalecido sua causa.

Lukasz Orzel, empresário de Ilia Topuria - atual campeão dos leves -, afirmou que Gaethje seria o favorito para enfrentar o georgiano em uma eventual defesa de título, à frente de nomes como Arman Tsarukyan e Paddy Pimblett. A fala reacendeu as especulações sobre um possível confronto entre 'The Highlight' e o campeão, embora ainda não haja qualquer confirmação oficial por parte do UFC.

