Enquete: Henrique e Lucca farão falta ao São Paulo contra o RB Bragantino?

O São Paulo não poderá contar com Henrique e Lucca no duelo contra o RB Bragantino, que ocorre na próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Nabi Abi-Chedid, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ambos os atletas, que sequer treinaram junto ao elenco principal nesta segunda, no CT da Barra Funda, foram para Cotia, onde integrarão a preparação da equipe sub-20 para um compromisso que ocorre no mesmo dia.

Pela 12ª rodada do Brasileirão da categoria, o Tricolor visita o Cruzeiro, em Belo Horizonte, às 15h. No torneio de base, o São Paulo se encontra na 18ª colocação, com 21 pontos.

Já a equipe principal do Tricolor vem de derrota na última rodada, contra o Flamengo, por 2 a 0. Com o resultado, o São Paulo amarga a 15ª colocação do Brasileiro, com 12 pontos, apenas um a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

Para piorar, a equipe segue sem triunfar fora de casa. Até aqui, são quatro derrotas e um empate, desempenho que contribui para a má campanha na competição.