Em Cotia, São Paulo cede empate ao Juventude pelo Brasileiro sub-17

Nesta terça-feira, o elenco sub-17 do São Paulo recebeu o Juventude no CFA Laudo Natel, em Cotia, e empatou por 1 a 1. Apesar do gol de Lino, Nicolas Begliardi deixou tudo igual. A partida foi válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.

Com o resultado, o Tricolor, que vinha de vitória sobre o Fortaleza, chegou a 15 pontos, na 11ª colocação. O Juventude aparece logo atrás, em 12º, com os mesmos 15.

O São Paulo retorna aos gramados na próxima terça-feira (22), contra o Internacional, fora de casa, pela 11ª rodada do Brasileiro sub-20. A bola rola às 15h (de Brasília). O Juventude, por sua vez, recebe o América-MG na quarta-feira (23), também às 15h.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Juventude (@ecjuventude)

O placar foi aberto pelo São Paulo, aos 28 minutos do primeiro tempo. Lino recebeu ótimo passe de João Nery e completou para as redes.

Até que aos 12 da etapa final, Nicolas Begliardi aproveitou a oportunidade e converteu a cobrança de pênalti para deixar tudo igual.