Em casa, Bahia empata com América de Cali na ida dos playoffs da Sul-Americana

Nesta terça-feira, pela ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, o Bahia empatou com o América de Cali, da Colômbia, sem gols, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Everton Ribeiro, que entrou na etapa complementar, foi expulso no final do confronto, assim como Cavadia, dos colombianos.

Quem avançar às oitavas de final, enfrenta o Fluminense. O duelo de volta acontece às 21h30 (de Brasília), no Estadio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia.

Porém, antes, o Bahia volta aos gramados neste sábado, às 16h, para enfrentar o Fortaleza, no Castelão, pela 15ª rodada do Campeonata Brasileiro. Já o América de Cali, nesta sexta-feira, recebe o Atlético Bucaramanga, pela segunda rodada do Campeonato Colombiano.

Em jogo dominado pelo Bahia, o time da casa pressionou o América de Cali durante os 90 minutos, mas não conseguiu transformar o volume ofensivo em gols. A melhor chance da partida foi aos 24 minutos do segundo tempo, quando Kayky perdeu um gol inacreditável sem goleiro, acertando a trave após cruzamento de Erick Pulga.

O Bahia teve amplo domínio da posse no segundo tempo, empilhou finalizações e ocupou o campo ofensivo quase o tempo inteiro. Destaques individuais incluem Everton Ribeiro, que entrou bem e quase marcou, além do próprio Pulga, que criou boas jogadas pela esquerda. Já o América pouco assustou e passou a maior parte do jogo recuado, apostando em raros contra-ataques.

Apesar da pressão constante e das várias trocas promovidas por Rogério Ceni, o Tricolor de Aço parou no goleiro Soto e na falta de pontaria. No final do duelo, já nos acréscimos, Everton Ribeiro acertou uma cotovelada em Cavadia. Os jogadores do América de Cali reclamam e, após análise no VAR, o atleta do Tricolor de Aço recebeu o vermelho.

Cinco minutos depois, Cavadia, do Cali, acertou Tiago com um carrinho e também foi expulso.