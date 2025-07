Duilio explica uso do cartão corporativo do Corinthians na Flórida

O ex-presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, explicou a utilização do cartão corporativo do clube na Flórida, nos Estados Unidos, em maio de 2021.

A fatura do cartão foi vazada na rede social X (antigo Twitter). O documento mostra que, no dia 28 de maio de 2021, Duilio gastou US$ 215,57 (R$ 1.207,32 na cotação da época) em um restaurante. A equipe principal masculina do Timão, porém, não teve nenhum compromisso em solo norte-americano naquela data.

A Gazeta Esportiva entrou em contato com Duilio, que explicou a despesa. O ex-presidente afirma que viajou aos Estados Unidos para se reunir com representantes da Florida Cup, que pretendiam contar com o Corinthians no torneio de pré-temporada no ano seguinte, em 2022.

Ele ainda ressalta que não usou o cartão do clube para pagar passagens aéreas e hospedagem, mas somente no estabelecimento onde se encontrou com representantes da competição.

"Estive nos EUA por não mais que 2 dias, ocasião em que me reuni com representantes que organizam torneios de futebol na Flórida e que pretendiam realizar a pré-temporada de 2022 do clube lá. Foi meu único compromisso pelo Corinthians e só utilizei o cartão nessa ocasião e por isso, sendo que nem mesmo para passagens aéreas e hospedagem utilizei o cartão, como se pode ver pela fatura", disse o mandatário em nota enviada à reportagem.

O assunto cartão corporativo virou pauta no Corinthians por conta do uso indevido assumido pelo ex-presidente do clube, Andrés Sanchez, na semana passada. Ele admitiu ter utilizado o crédito para pagamento de despesas pessoais no valor de aproximadamente R$ 9 mil em Tibau do Sul, no Rio de Grande de Norte, em 2020. Dias depois de reconhecer o gasto, ele reembolsou o clube em R$ 15 mil.

O caso foi debatido pelo Conselho de Orientação (Cori) do Corinthians em reunião na última segunda-feira, no Parque São Jorge. O órgão recomendou que a Comissão de Ética abra um processo disciplinar para apurar os gastos de Andrés. Há conselheiros e torcedores que defendem que o mandatário seja punido.