Duelo entre Santos e Juventude será disputado no Morumbis

A partida entre Santos e Juventude, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai ser disputada no Morumbis, às 20 horas (de Brasília). O palco do jogo foi alterado, nesta terça-feira, após ofício enviado pelo Peixe à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Inicialmente, o jogo seria disputado na Vila Belmiro. A troca faz parte do acordo de 'troca' de estádios entre Santos e São Paulo. Três jogos do Peixe serão realizados Morumbis, enquanto o Tricolor vai mandar três partidas no litoral paulista.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, afirmou que a ideia é manter o sucesso de público nos jogos disputados na cidade de São Paulo. A última partida do Alvinegro Praiano na capital foi no dia 12 de maio, contra o Ceará, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, realizado no Allianz Parque, atraiu 35.240 pessoas.

"Fizemos grandes partidas recentemente na capital, com uma adesão fantástica de público, e nossa intenção é manter esse sucesso, ajudando tanto a torcida quanto o nosso time", afirmou Marcelo Teixeira.

A partida envolve um confronto direto na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Hoje, as duas equipes estão empatadas com 11 pontos conquistados. O Juventude é o primeiro time dentro do Z4, na 17ª posição, enquanto o Santos ocupa a 16ª colocação.

Antes disso, o Peixe volta a campo nesta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando recebe o Flamengo, pela 14ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro. O Rubro-negro é o líder da competição, com 27 pontos.