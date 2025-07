Dilacerada! Lutador sofre lesão feia na orelha no boxe sem luvas; veja

Um momento impactante marcou a co-luta principal do BKFC 78, evento de boxe sem luvas realizado no último sábado (12), na Flórida. A disputa pelo cinturão interino dos moscas (57 kg) entre o cubano-americano Gee Perez e Andrew Strode foi interrompida de forma precoce após uma lesão preocupante sofrida por Perez.

Durante os dois primeiros rounds, o desafiante teve parte do lóbulo da orelha esquerda severamente danificada (clique aqui ou veja o vídeo abaixo). Ao término do segundo assalto, o árbitro solicitou a entrada do médico, que, ao avaliar a extensão do ferimento, recomendou o encerramento imediato do combate, antes do início do terceiro round.

Decisão revisada

Inicialmente, o duelo foi declarado como no contest (sem resultado). No entanto, após análise da Comissão Atlética da Flórida, o resultado foi revisto, e Strode acabou declarado vencedor por nocaute técnico, garantindo também o cinturão interino da categoria.

Com o desfecho, Perez agora contabiliza seis vitórias e duas derrotas em seu cartel profissional. Já o novo campeão interino iguala seu retrospecto: quatro triunfos e quatro reveses em oito apresentações oficiais.

