Davide Ancelotti é regularizado no BID e pode estrear no comando do Botafogo

Novo técnico do Botafogo, Davide Ancelotti foi regularizado no BID da CBF e já pode estrear pelo Fogão. O italiano assume o lugar de Renato Paiva, demitido após o Mundial de Clubes.

O primeiro compromisso à frente do Botafogo será nesta quarta-feira, contra o Vitória, no Estádio Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

Foto: Reprodução

Davide desembarcou no Rio de Janeiro pela manhã do dia 8 de julho e, em seguida, assinou com a equipe carioca até o final de 2026. Davide atuava como auxiliar-técnico de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, mas foi liberado de sua função pela entidade.

Davide Ancelotti: volta à Seleção

No entanto, foi acordado que Davide voltará a integrar a comissão de seu pai na Seleção para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

Este será o primeiro trabalho do italiano como treinador. Com 35 anos, o ex-auxiliar atuava com seu pai desde 2012 e acumula passagens por Bayern de Munique, Napoli, Everton, Real Madrid e Seleção Brasileira.

Junto ao treinador, chegam também o espanhol Luís Tevenet e o britânico Andrew Mangan para integrar sua equipe técnica. Além deles, ainda se junta à comissão o preparador físico italiano Luca Guerra.