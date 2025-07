Daniel Paulista admite situação grave, mas acredita em reação do Sport no Brasileiro

Jogando em Caxias do Sul, o Sport foi derrotado por 2 a 0 para o Juventude nesta segunda-feira, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sem vencer na competição, o Leão da Ilha é o lanterna e está em uma situação gravíssima no torneio. Apesar disso, o técnico Daniel Paulista ainda acredita que conseguirá salvar o clube do rebaixamento.

"Eu continuo acreditando, vim para isso. A torcida me conhece, sabe que vou lutar e trabalhar muito para reverter toda essa situação. Fácil nós sabíamos que não seria. As coisas não vão acontecer como se fosse um passe de mágica, os nossos problemas não irão desaparecer de um dia para o outro. O único caminho que a gente tem é o trabalhar", disse Daniel Paulista.

Em seguida, o treinador analisou a partida contra o Juventude e afirmou que, mesmo com a derrota, houve pontos positivos na atuação do Sport.

"Existiram coisas positivas, mas a gente sabe e reconhece também que tem muita coisa para evoluir para que possamos nos aproximar da primeira vitória na competição. A partida se desenvolveu da forma como a gente esperava, com muita competitividade dentro do campo, mas claro que o Juventude se aproveitou dos seus gols em momentos cruciais. Na nossa estratégia não estavam previstos esses lances e isso dificultou o nosso trabalho", afirmou o técnico.

Paulo Paiva / Sport Recife.

Em busca da primeira vitória

Precisando vencer urgentemente no Brasileirão, o Sport receberá o Botafogo neste domingo, às 17h30 (de Brasília), pela 14ª rodada da competição.