Cuiabá vence o Amazonas de virada e entra no G4 da Série B

O Cuiabá venceu o Amazonas de virada por 3 a 1, nesta terça-feira, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Joaquín Torres abriu o placar para os visitantes, enquanto Alisson Safira (duas vezes) e Carlos Alberto viraram para os mandantes.

Desta maneira, o Dourado, que iniciou a rodada na nona posição, chegou aos 25 pontos e assumiu o quarto lugar da tabela. A equipe possui a mesma pontuação do Remo, mas com uma vitória a mais. Já o Amazonas segue na lanterna da competição, com apenas 14 pontos somados.

Pela próxima rodada da Série B, o Cuiabá encara o Goiás, neste sábado. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro. O Amazonas, por sua vez, enfrenta o Botafogo-SP, no Estádio Carlos Zamith. O duelo acontece neste domingo, às 16h.

Cuiabá x Amazonas

Com apenas quatro minutos de partida, a equipe amazonense abriu o placar. Kevin Ramírez chegou até a linha de fundo pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro. O zagueiro Nathan afastou errado e a bola sobrou nos pés de Joaquín Torres, que mandou para o fundo da rede.

Já aos 28 minutos, Mateusinho foi derrubado dentro da área por Domingos e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Alisson Safira deslocou o goleiro Pedro Caracoci para empatar a partida.

Ainda no primeiro tempo, aos 35, o Cuiabá virou a partida com Carlos Alberto. Em sua estreia pelo clube, o atacante aproveitou cruzamento de Mateusinho e cabeceou firme para o gol.

Aos 25 minutos da etapa complementar, o árbitro marcou mais um pênalti para os mandantes após Victor Barbara ser derrubado na área. Alisson Safira cobrou com muita categoria e aumentou a vantagem no marcador.