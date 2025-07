Cuiabá e Amazonas fecham a 16ª rodada da Série B em duelo de opostos

A 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será encerrada na noite desta terça-feira, em um duelo de opostos. A partir das 19h30, Cuiabá e Amazonas se enfrentam na Arena Pantanal, onde para ambos os lados, somente a vitória interessa.

Com 22 pontos, o Cuiabá aparece na nona colocação da tabela de classificação e está apenas três atrás do Remo, primeiro time no G-4. Entretanto, os mato-grossenses precisam reencontrar o caminho da vitória para seguir sonhando com o acesso.

Do outro lado, o Amazonas chega para a partida na lanterna, com 14 pontos, e está três atrás do Botafogo-SP, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Apesar de brigar por vaga no G-4, a fase recente do Cuiabá preocupa o torcedor. Isso porque o time mato-grossense não vence há quatro jogos, sendo superado por Novorizontino (3 a 0), Coritiba (2 a 0) e Botafogo-SP (1 a 0) de forma consecutiva e empatado com o Remo, por 0 a 0, na última rodada. Porém, para este jogo, o técnico Guto Ferreira não poderá contar com três jogadores. São eles: Alan Empereur, Calebe e Lucas Mineiro. Todos eles receberam o terceiro cartão amarelo contra o Remo e estão fora da partida diante do Amazonas.

Além das suspensões, o Cuiabá também não poderá contar com o lateral-esquerdo Sander, que está fora desde a décima rodada, após sofrer uma pancada no joelho no confronto contra o Athletic. O jogador ainda passa por tratamento e não tem previsão de retorno informada.

Quem também não vem de boa fase é o Amazonas, que venceu apenas um dos seus últimos quatro jogos. Após ser derrotado pelo Criciúma (3 a 2), o time de Manaus superou o Vila Nova (2 a 1), mas não vence há duas rodadas, empatando com o Novorizontino (1 a 1) e sendo novamente derrotado na última rodada, pelo Athletico-PR, por 1 a 0.

Recuperado de uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho, além de uma lesão muscular posterior e uma fratura por avulsão da tuberosidade isquiática, o zagueiro Gabriel Caran está pronto para retornar aos gramados.

Esta não é a única novidade do clube para a partida. O treinador Márcio Zanardi, anunciado na terça-feira após a demissão de Guilherme Alves, fará sua estreia pelo Amazonas, com o desfalque de Luan Silva, expulso no duelo contra o Athletico-PR.