Cuiabá aproveita a rodada, vira sobre o Amazonas e volta ao G-4 da Série B

Favorecido pelos resultados dos adversários diretos, o Cuiabá aproveitou a sua chance para retornar ao grupo de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro. Encerrando a 16ª rodada, nesta terça-feira, o time do centro-oeste brasileiro virou para cima do Amazonas por 3 a 1, na Arena Pantanal. Alisson Safira, duas vezes, e Carlos Alberto, foram os autores dos gols. Joaquín Torres foi quem marcou para o time manauara.

A vitória fez o Cuiabá subir cinco posições, saltando para o quarto lugar, com 25 pontos. O time está empatado com o Remo, porém leva vantagem no número de vitórias (7 a 6). Já o Amazonas teve a estreia do técnico Márcio Zanardi, mas a derrota manteve a equipe em último lugar, com 14 pontos, a quatro pontos da Ferroviária, primeiro time fora da zona de descenso.

O duelo começou com o Amazonas saindo na frente do placar. Logo com quatro minutos, Joaquín Torres aproveitou a falha da defesa do Cuiabá e bateu cruzado para marcar. O meia estava inspirado e por pouco não marcou um gol antológico do meio de campo, mas a bola passou à direita do gol.

O Cuiabá demorou para se encontrar em campo e só entrou no jogo quando Mateusinho foi derrubado dentro da área por Domingos. Alisson Safira deslocou o goleiro e deixou tudo igual, aos 28. A virada veio na sequência. Mateusinho cruzou e o estreante Carlos Alberto cabeceou para dar a vantagem aos donos da casa, aos 35.

A volta do intervalo foi morna, com o Cuiabá bem postado na defesa, esperando o avanço do Amazonas para explorar os contra-ataques. A estratégia surtiu efeito aos 25, quando Victor Barbara recebeu em profundidade e foi derrubado pelo goleiro. Alisson Safira cobrou novamente com categoria e ampliou o placar para os donos da casa.

O gol deu a tranquilidade que o time da casa buscava. Além de frear a empolgação do adversário, a vantagem deixou o time à vontade em campo, para trocar passes e ditar o ritmo. Sem muito esforço e vendo que o Amazonas não oferecia mais perigo, o Cuiabá apenas administrou o resultado para voltar ao G4 da Série B.

O Cuiabá volta a campo no sábado, às 16h, quando visita o Goiás, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. Já o Amazonas atua no domingo, às 16h, diante do Botafogo, em casa, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 3 X 1 AMAZONAS

CUIABÁ - Mateus Pasinato; Mateusinho, Nathan, Bruno Alves e Marcelo Henrique (Léo Ataíde); Denilson, Max e David (Arthur Rezende); Carlos Alberto (Victor Barbara), Alisson Safira (Edu Júnior) e Juan Christian (Jadson). Técnico: Guto Ferreira.

AMAZONAS - Pedro Caracoci; Akapo (Santiago Vieira), Rafael Vitor, Bruno Ramires e Fabiano; Larry Vázquez, Gabriel Domingos (Henrique Almeida), Kevin Ramírez (Guilherme Xavier), Joaquín Torres e Diego Torres (Zabala); Aldair Rodríguez (Kiko). Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS - Joaquín Torres, aos quatro, Alisson Safira, aos 28, Carlos Alberto, aos 33 minutos do primeiro tempo. Alisson Safira, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Aldair Rodríguez (Amazonas).

ÁRBITRO - André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

RENDA - R$ 36.368,00.

PÚBLICO - 2.421 torcedores.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).